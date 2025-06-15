Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanat bölgesine yıldız bir isim arayan Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Moussa Diaby için girişimlere başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Moussa Diaby için devreye girdi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan'da rekabetten uzak futboldan sıkılan Moussa Diaby, bir seneliğine bile olsa kiralanarak Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Kulübe bu isteğini bildiren Moussa Diaby, takım arayışlarına başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Moussa Diaby'nin bu hamlesi sonrası Fenerbahçe yönetimi Al Ittihad'a teklif yapma kararı aldı. Al Ittihad'ın 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan'da 28 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken, 13 de asist yaptı.