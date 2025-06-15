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Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Taraftarı heyecanlandıracak bir transfer peşinde olan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 60 milyon Euro'luk yıldızın peşine düştü. Yeni sezonda kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Moussa Diaby için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak
Emre Şen
Moussa Diaby

Moussa Diaby

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanat bölgesine yıldız bir isim arayan Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Moussa Diaby için girişimlere başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Moussa Diaby için devreye girdi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

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Suudi Arabistan'da rekabetten uzak futboldan sıkılan Moussa Diaby, bir seneliğine bile olsa kiralanarak Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Kulübe bu isteğini bildiren Moussa Diaby, takım arayışlarına başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

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Moussa Diaby'nin bu hamlesi sonrası Fenerbahçe yönetimi Al Ittihad'a teklif yapma kararı aldı. Al Ittihad'ın 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan'da 28 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken, 13 de asist yaptı.

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