SPOR

Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.10.2018 22:31 | Son Güncelleme

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes

FENERBAHÇE 62 - 65 ANADOLU EFES

SALON: Ankara
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE: Melli 2, Melih Mahmutoğlu 1, Kalinic 5, Sloukas 24, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 3, Datome 7, Lauvergne 8, Ali Muhammed 2
ANADOLU EFES: Beaubois 6, James Metecan Birsen 2, Moerman 13, Micic 8, Dunston 7, Simon 11, Doğuş Balbay 13, Sertaç Şanlı 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2

1. PERİYOT: 15-17
DEVRE: 30-28
3. PERİYOT: 36-44
5 FAULLE ÇIKAN: 39.43 Micic (Anadolu Efes)

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu'nun savunma ve hücumda etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakika geride kalırken 6-2 öne geçti. Sert savunma yaparak pota altını koruyan ve sarı lacivertli ekibi top kaybına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla 6 dakika geride kalırken skorda 9-9 eşitliği sağladı. Maçın ilk 9 dakikasında Fenerbahçe, sadece Sloukas ( 5) ve Ahmet Düverioğlu (6) ile sayı buldu. Maçın ilk dakikalarının ardından Doğuş Balbay'ın oyuna girmesiyle hücum ve savunma dengesini kuran Anadolu Efes, ilk periyodu da 17-15 önde tamamlamasını bildi.

İkinci periyoda da top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti. Anadolu Efes'e pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, periyotta 4 dakka geride kalırken 24-23 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Maçta skor 25-25 ve 28-28'de yeniden eşitliklenirken karşılaşmanın ilk yarısı 30-28 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 2. devresi de ilk yarının genelinde olduğu gibi dengeli başladı. Sloukas'ın boş durumda kötü atışı ve yaptığı top kaybının ardından Anadolu Efes, üst üste bulduğu 2 basketle 37-33 öne geçti. İkinci devrede sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 9 dakika geride kalırken sadece 4 sayı bulabildi. Rakibinin boş hücumlarını, hızlı ataklar sonucunda boyalı alandan bulduğu basketlerle cezalandıran Anadolu Efes, farkı açarak 3. periyodu 44-36 önde bitirdi.

Fenerbahçe, maçın son bölümüne de boş hücumlar ve top kayıplarıyla başladı. Sarı-lacivertli ekibin suskunluğunu 1,5 dakika geride kalırken Sinan Güler, 3 sayılık atışla bozdu ve farkı 5'e düşürerek skoru 39-44 yaptı. Beaubois'in boyalı alanın dışından attığı şutta potadan dönen topu hızlı oyuna sokan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin 3 sayılık basketiyle hücumu sonlandırdı ve bitime 4 dakika kala skor 44-52'de Anadolu Efes'e mola aldırdı. Lauvergne ve Datome ile basketler bulan Fenerbahçe'ye Micic ve Simon ile karşılık veren Anadolu Efes, son 4 dakikaya girilirken skoru 48-58'e getirdi ve sarı-lacivertli ekibe mola aldırdı. Fenerbahçe, molanın ardından Lauvergne'nin smaç basketiyle maça başladı ve ardından da Sloukas ile sayı buldu. Fenerbahçe karşısında dengeli oyunun sürdüren Anadolu Efes, Beaubois'in faul atışından bulduğu basketle skoru 62-65'e getirdi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes'e 11. kez mutlu sona ulaştı.

PARTNERHayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...Hayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...
ABD 73 - 56 AvustralyaABD 73 - 56 Avustralya
Fenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yenilediFenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku

Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku

'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?

Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe 94 - 92 Maccabi FOX

Fenerbahçe 94 - 92 Maccabi FOX

Potanın Perileri şovla başladı

Potanın Perileri şovla başladı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Marko Arapovic Galatasaray’da

Marko Arapovic Galatasaray’da

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.