SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe 82-74 Beşiktaş (Maç Sonucu)

Fenerbahçe 82-74 Beşiktaş (Maç Sonucu)

22.11.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-74 mağlup etti.

Fenerbahçe 82-74 Beşiktaş (Maç Sonucu)

ING Basketbol Süper Ligi bu hafta dev maça sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'e konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Yiğit Gönültaş

Anadolu Efes: Micic 26, Tolga Geçim, Beaubois 22, Moerman 8, Pleiss 17, Erten Gazi 6, Larkin 3, Buğrahan Tuncer, Dunston 2, Yiğitcan Saybir

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Pineiro 10, Boothe 5, Cullough 10, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 9, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan

  1. Periyot: 20-31

Devre: 40-53

  1. Periyot: 68-61
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı rahat geçti!Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı rahat geçti!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.