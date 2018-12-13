Fenerbahçe 92 - 85 AX Armani Exchange Olimpia Milan (THY Euroleague)

THY Avrupa Ligi'nin 12'inci hafta maçında Fenerbahçe evinde AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 mağlup etti. Maçın en skorer ismi attığı 31 sayıyla Olimpia Milan'dan Mike James oldu.

Karşılaşmaya Melli'nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, Green'in sayılarıyla 5. dakikayı 6-4 üstün geçti. Tarczewski'nin pota altından, Micov'un da dış atıştan kaydettiği basketlerle 7. dakikada öne (8-11) geçen AX Armani Exchange Olimpia Milan, James ile Jerrells'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. James'le sayılar üreten AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında Lauvergne ve Sloukas'la basketler bulan Fenerbahçe, 15. dakikada öne geçti: 30-28. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de pota altından sayılar üretirken, devreye 40-40 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan ve savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, Vesely ile Lauvergne'nin pota altından kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı 9 sayıya (58-49) çıkardı. Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 29. dakikada farkı çift hanelere (65-55) taşıyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 67-58 üstün girdi.