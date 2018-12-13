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Fenerbahçe 92 - 85 AX Armani Exchange Olimpia Milan (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 13.12.2018 23:49 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 8., toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İtalyan temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe 92 - 85 AX Armani Exchange Olimpia Milan (THY Euroleague)

THY Avrupa Ligi'nin 12'inci hafta maçında Fenerbahçe evinde AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 mağlup etti. Maçın en skorer ismi attığı 31 sayıyla Olimpia Milan'dan Mike James oldu.

Karşılaşmaya Melli'nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, Green'in sayılarıyla 5. dakikayı 6-4 üstün geçti. Tarczewski'nin pota altından, Micov'un da dış atıştan kaydettiği basketlerle 7. dakikada öne (8-11) geçen AX Armani Exchange Olimpia Milan, James ile Jerrells'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. James'le sayılar üreten AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında Lauvergne ve Sloukas'la basketler bulan Fenerbahçe, 15. dakikada öne geçti: 30-28. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de pota altından sayılar üretirken, devreye 40-40 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan ve savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, Vesely ile Lauvergne'nin pota altından kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı 9 sayıya (58-49) çıkardı. Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 29. dakikada farkı çift hanelere (65-55) taşıyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 67-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekip de hücumda tempolu başladı. Hızlı hücumlardan sayılar bulan AX Armani Exchange Olimpia Milan'a pota altında üstünlük kuran Fenerbahçe, 35. dakikayı 12 sayı farkla üstün geçti: 77-65. Savunmada direncini arttıran İtalyan ekibi, James'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı 3 sayıya (79-76) indirdi. Mola dönüşü toparlanan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in etkili oyunuyla 39. dakikada farkı 8 sayıya (87-79) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 92-85 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçta sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli ekibe destek veren Koç, müsabakayı locadan takip etti.

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran taraftarlar takımlarına destek oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)
Fenerbahçe: Green 3, Ali Muhammed 5, Kalinic 8, Melli 5, Vesely 17, Sloukas 9, Guduric 20, Datome 10, Lauvergne 15, Melih Mahmutoğlu
AX Armani Exchange Olimpia Milan: Bertans, James 31, Micov 8, Brooks 2, Tarczewski 9, Della Valle 2, Gudaitis 13, Kuzminskas 13, Burns, Jerrells 7
1. Periyot: 15-21
Devre: 40-40
3. Periyot: 67-58
Beş faulle çıkan: 38.28 Ali Muhammed (Fenerbahçe)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe AX Armani Exchange Olimpia Milan THY Euroleague

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