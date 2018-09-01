Fenerbahçe Aatif Chahechouhe ve Carlos Kameni'nin sözleşmesini donduracak!

Son günün son bombası Lille takımında forma giyen Yassine Benzia oldu... F.Bahçe, 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kraladı. Opsiyon, 2019 Nisan ayından itibaren kulüp isterse devreye girecek.

Yassine, Slimani'den sonra takıma katılan ikinci Cezayirli oyuncu oldu. Futbolcunun transferini sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Moussa Sow sosyal medya hesabından duyurdu. F.Bahçe'de Yassine Benzia transferinin ardından yabancı sayısı 15'e çıktı. Kanarya, bu sezon elindeki yabancılardan birini lig kadrosuna yazamayacak. Harun ve Berke transferleri sonrasında gönderilmek istenen, ancak takımdan ayrılmamakta direnen Kameni ya da yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Aatif'tan birinin sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

ATMAZ, ATTIRIR

Benzia, Comolli'nin de katılımıyla dün resmi imzayı attı. Başarılı 10 numara, geçtiğimiz sezon Lille ile 31 lig maçında 1 gol atıp, 5 asist yaptı. 62 kez takım arkadaşlarına şutla sonuçlanan pas verdi. Geçen sezon F.Bahçeli Giuliano'da bu rakam 30 maçta 42 olmuştu.