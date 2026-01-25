SPOR

Fenerbahçe açıkladı! Göztepe maçı öncesi sakatlık: Kadroda olmayacak

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına önemli bir eksikle çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ev sahibi Göztepe ise hastalık ve kart cezaları sebebiyle 5 oyuncusundan yoksun. İki takım da tüm eksiklere rağmen sahadan puanla ayrılmanın peşinde.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maça saatler kala bir sakatlık açıklaması geldi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Edson Alvarez'in forma giyemeyeceği öğrenildi.

Yapılan açıklamada:

"Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir.

Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

GÖZTEPE'DE 5 EKSİK

Öte yandan Göztepe'den yapılan açıklamada da İzmir ekibinin 5 futbolcudan faydalanamayacağı öğrenildi.

Göztepe'de Dennis ve Furkan Bayır, takım içinde yaşanan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Alexis Antunes’in tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca kart cezaları bulunan Heliton ile Malcom Bokele de Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek isimler arasında yer aldı.

“Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır.”

Teknik heyet, yaşanan eksiklere rağmen zorlu mücadeleye en hazır kadroyu sahaya sürerek güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

