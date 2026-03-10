Kahreden haber! Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaynak'ın vefat ettiği öğrenildi.

KAHREDEN HABER GELDİ! ORHAN KAYNAK VEFAT ETTİ...

Sabah gazetesinin haberine göre Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi geçirdi. Tesislerde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Kaynak'ın hastanede hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

TRABZONSPOR DUYURDU!

Trabzonspor: "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."