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Fenerbahçe Adana Demirspor maçının biletlerini satışa sunmadı! Ligden çekilme...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 20:51
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Fenerbahçe'de 2 Nisan günü gerçekleştirilecek tarihi genel kurul öncesi bilet satışı durduruldu. Sarı-Lacivertli Kulüp Adana Demirspor maçının biletlerini satışa çıkarmazken, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için de taraftarlarına 'bilet almayın' uyarısı yaptı.

Son günlerde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla 2 Nisan günü kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir genel kurul düzenleneceğini açıklamıştı.

BİLETLER SATIŞA SUNULMADI

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Genel kurula kısa bir süre kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı.

"HABER BEKLEYİN"

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Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı.

"BİLET ALMAYIN"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda genel kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

2 Nisan Salı günü düzenlenecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na "takımın ligden çekilmesi" dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.

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