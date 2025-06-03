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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaştı!

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i transfer etmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaştı!
Emre Şen

Fenerbahçe, bu sezon küme düşen Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaşmaya vardı.

ADANA DEMİRSPOR İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

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Maddi zorluklar sebebiyle kadrosundaki neredeyse tüm değerli oyuncularla yollarını ayırmak üzere olan Adana Demirspor, Deniz Dönmezer'i Fenerbahçe'ye göndermek üzere... Sarı-lacivertlilerle anlaşan Deniz Dönmezer, takımların anlaşması halinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

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Deniz Dönmezer, bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplam 19 maçta forma giydi. 2006'lı oyuncunun 800 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe Deniz Dönmezer
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