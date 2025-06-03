Fenerbahçe, Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaştı!

Fenerbahçe, bu sezon küme düşen Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaşmaya vardı.

ADANA DEMİRSPOR İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Maddi zorluklar sebebiyle kadrosundaki neredeyse tüm değerli oyuncularla yollarını ayırmak üzere olan Adana Demirspor, Deniz Dönmezer'i Fenerbahçe'ye göndermek üzere... Sarı-lacivertlilerle anlaşan Deniz Dönmezer, takımların anlaşması halinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Deniz Dönmezer, bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplam 19 maçta forma giydi. 2006'lı oyuncunun 800 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.