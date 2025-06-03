Fenerbahçe, Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaştı!

Fenerbahçe, bu sezon küme düşen Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer ile anlaşmaya vardı.
Maddi zorluklar sebebiyle kadrosundaki neredeyse tüm değerli oyuncularla yollarını ayırmak üzere olan Adana Demirspor, Deniz Dönmezer'i Fenerbahçe'ye göndermek üzere... Sarı-lacivertlilerle anlaşan Deniz Dönmezer, takımların anlaşması halinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.
Deniz Dönmezer, bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplam 19 maçta forma giydi. 2006'lı oyuncunun 800 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum