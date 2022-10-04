Fenerbahçe AEK Larnaca maçının ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. Fenerbahçe AEK Larnaca maçında düdüğü çalacak isim İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh olacak. Peki Fenerbahçe AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak. Saat 22:00'de başlayacak olan Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı Exxen'den izlenecek.

Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev'i yenmiş, 2. maçında Rennes ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe, oyunu kazanarak puanını 7 yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Luan Peres ve Joshua King'in tedavilerine devam ediliyor. İki isim de AEK Larnaca maçında yer almayacak.



