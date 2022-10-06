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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda yayınlanacak? Geri sayım başladı!

06.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. maçında kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen Fenerbahçe ile AEK Larnaca Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maçın saati ve nereden izleneceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda yayınlanacak? Geri sayım başladı!

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında düdüğü çalan isim İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh olacak. Bilindiği üzere Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev'i yenmiş, 2. maçında Rennes ile berabere kalmıştı. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçından galip ayrılırsa puanı 7 yapacak. Merakla beklenen Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü (bugün) oynanacak. Maç, 22.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda yayınlanacak? Geri sayım başladı!

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı Exxen üzerinden izlenecek. Maç, Exxen üzerinden fulbolseverler için canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Luan Peres ve Joshua King'in tedavileri sürüyor. Sarı Lacivert ekipten Peres ve King, AED Larnaca maçında oynamayacak.


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