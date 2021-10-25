Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri! İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı ayrıntıları...

Fenerbahçe ve Alanyapsor maçı ayrıntıları merak ediliyor. Sarı lacivert takım Süper Lig'in 10. haftasında misafir ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın golleri araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri nasıldı?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI



dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde kaleci topu kontrol etti. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

MAÇIN AYRINTILARI...



İlgiyle takip edilen mücadelede ilk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler yakaladığı fırsatları kullanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, 75. dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı. Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan ve 80. dakikada Serdar Dursun ile golü bulan sarı lacivert takım, son 10 dakikaya eşitlikle girdi. Kalan bölümde rakip kalede baskı kuran ancak yakaladığı fırsatları değerlendirememiş olan Fenerbahçe, 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor sonrası bu maçta da mağlup olup 10 maç sonunda 19 puanda kalan Vitor Pereira'nın öğrencileri önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. 7 maçtır mağlup olmamış olan ve puanını 20'ye çıkaran Bülent Korkmaz'ın ekibi ise bu defa Göztepe'yi ağırlayacak.



