SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri! İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı ayrıntıları...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri! İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı ayrıntıları...

25.10.2021 04:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında misafir ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası ise maçın geniş özeti ve ayrıntıları araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri nasıldı? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı ayrıntıları...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri! İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı ayrıntıları...

Fenerbahçe ve Alanyapsor maçı ayrıntıları merak ediliyor. Sarı lacivert takım Süper Lig'in 10. haftasında misafir ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın golleri araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri nasıldı?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

  1. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

  1. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde kaleci topu kontrol etti.

  2. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.

  3. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

MAÇIN AYRINTILARI...

İlgiyle takip edilen mücadelede ilk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler yakaladığı fırsatları kullanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, 75. dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı. Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan ve 80. dakikada Serdar Dursun ile golü bulan sarı lacivert takım, son 10 dakikaya eşitlikle girdi. Kalan bölümde rakip kalede baskı kuran ancak yakaladığı fırsatları değerlendirememiş olan Fenerbahçe, 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor sonrası bu maçta da mağlup olup 10 maç sonunda 19 puanda kalan Vitor Pereira'nın öğrencileri önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. 7 maçtır mağlup olmamış olan ve puanını 20'ye çıkaran Bülent Korkmaz'ın ekibi ise bu defa Göztepe'yi ağırlayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNEREmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktıEmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
Dev derbide forma giyemeyeceklerDev derbide forma giyemeyecekler
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Görülmemiş olay! Ortalık karıştı

Görülmemiş olay! Ortalık karıştı

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.