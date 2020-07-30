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Fenerbahçe, Alanyaspor'un stoperi Caulker'in peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'un stoperi Caulker'in peşinde

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker için girişimlere başladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

(TRT Spor)

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