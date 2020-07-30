Fenerbahçe, Alanyaspor'un stoperi Caulker'in peşinde

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker için girişimlere başladı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
(TRT Spor)
F.Bahçe'ye Süper Lig'den yeni golcü!
Altay'da Koşukavak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Burak'ın yerine Sandro Wagner
Eddie Newton seçeneği saklı
Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti
Altınordu, futbol okulu sayısını 141’e çıkarttı
Trabzonspor coşkuyla karşılandı
Beşiktaş'a sürpriz forvet
Cagliari 2-0 Juventus (Maç Sonucu)
Çalhanoğlu atmaya devam ediyor
Arda Turan Galatasaray'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum