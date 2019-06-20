Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Roma forması giyen deneyimli sol bek Kolarov transferinde Fenerbahçe sona yaklaştı. Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
KOLAROV'DAN HARİKA FRİKİK GOLÜ
Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Kolarov ile büyük oranda anlaşıldı.
Sırp yıldız, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
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