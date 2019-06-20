SPOR

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmak üzere. A Spor'un son dakika haberine göre Roma'nın dünyaca ünlü sol beki Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin Kolarov ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaşma sağladığı belirtildi.

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Roma forması giyen deneyimli sol bek Kolarov transferinde Fenerbahçe sona yaklaştı. Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

KOLAROV'DAN HARİKA FRİKİK GOLÜ

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Kolarov ile büyük oranda anlaşıldı.

Sırp yıldız, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
WinWin kampanyasında sürprizler sürüyorWinWin kampanyasında sürprizler sürüyor
Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aleksandar kolarov

En Çok Okunan Haberler

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Flaş transfer 40 milyon Euro'ya bitti

Flaş transfer 40 milyon Euro'ya bitti

Mesajı verdi: Yakında görüşürüz

Mesajı verdi: Yakında görüşürüz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
şaka mı bu? hasan ali varken:)
Bizi bu saatten sonra dünyaca ünlü kişiler kurtarır zaten :)
haydi bismillah :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin WinWin kampanyası bu hafta TV8'deki programla devam edecek

WinWin kampanyasında sürprizler sürüyor

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği o mektup

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup

Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi

Efsane ismin oğlu F.Bahçe'den ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.