Fenerbahçe, Allahyar Sayedmanesh'in transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

1.82 boyunda olan Allahyar Sayyadmanesh daha önce kariyerinde Padideh ve Saipa takımlarında U19 fomrmısı giydi. Bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyen ve ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu golcü futbolcu, fileleri 2 kez sarsarken 2 de asist kaydetti.

İranlı golcü, İngilizlerin ünlü gazetesi Guardian tarafından potansiyeli yüksek 60 genç futbolcu arasında gösterilmişti. Piyasa değeri 500 bin Euro olan Allahyar Sayyadmanesh'in kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Allahyar Sayyadmanesh ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.



