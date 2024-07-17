Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı! İşte yıldız futbolcuyla yapılan sözleşmenin detayları

Fenerbahçe dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı.

1 SEZON KİRALIK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe’mize’mize hoş geldin Allan Saint-Maximin. Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz."

SAINT-MAXIMIN'İN MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için kulübüne 4 eşit taksitle 8 milyon Euro ödeneceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Allan Saint-Maximin, dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan özel uçakla ailesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmişti.



27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.

