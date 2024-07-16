Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen duyurdu! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'den peş peşe transfer bombaları gelmeye başladı. Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin konusunda da mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan, sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na getiriyor.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir." denildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/vxoOfdfFBz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 16, 2024

BİR SEZON KİRALIK

Fenerbahçe'de bir sezon kiralık olarak forma giyecek Saint-Maximin, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer edildi. Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.