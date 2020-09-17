SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe alternatif santrfor Stefano Okaka'yı düşünüyor

Fenerbahçe alternatif santrfor Stefano Okaka'yı düşünüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2020 08:58 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan Fenerbahçe, santrfor transferine hız verdi. Sarı lacivertli takım, Udinese'de oynayan Stefano Okaka için girişimlere başladı ancak İtalyan forvet, takımın birinci golcüsü olamayacak. Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol 2 de asist yaptı.Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe alternatif santrfor Stefano Okaka'yı düşünüyor

Fenerbahçe'de forvet oyuncusu Vedat Muriqi'i Lazio'ya 17,5 milyon Euro'ya gönderen sarı lacivertli takım, Kosovalı futbolcunun boşluğunu doldurmak için uzun süredir çalışıyor. Muriqi'in gitmesiyle birlikte daha çok gündeme gelen forvet transferinde Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

FORVET İTALYA'DAN!

Ze Luis, Samatta gibi isimleri gündeminde de bulunduran Fenerbahçe'nin listesine Udinese'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Stefano Okaka girdi. TRT Spor'da yer alan habere göre, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı forvet için sarı lacivertliler girişimlere başladı. 2. santrfor alacak olan Fenerbahçe, Okaka'yı alarak forvet ihtiyacını teke indirmeyi planlıyor.

Sarı lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı...Paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Rekor bonservis! İtalyan devinden teklif var...
Rekor bonservis! İtalyan devinden teklif var...
Sörloth'un yeni takımını resmen açıkladı!
Sörloth'un yeni takımını resmen açıkladı!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı...
Paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe alternatif santrfor Stefano Okaka'yı düşünüyor
Fenerbahçe'den yeni forvet bombası
Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması
Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması
1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 52 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 49
Fenerbahçe mağlup oldu
Rita Alonso, sosyal medyaya damga vurdu
Paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı...
Genoa, Miha Zajc ile sözleşme imzaladığını açıkladı
Genoa, Miha Zajc'ı açıkladı
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Cavani'ye teklif yapıldı!
Yılın bombası resmen patlıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.