Fenerbahçe alternatif santrfor Stefano Okaka'yı düşünüyor

Fenerbahçe'de forvet oyuncusu Vedat Muriqi'i Lazio'ya 17,5 milyon Euro'ya gönderen sarı lacivertli takım, Kosovalı futbolcunun boşluğunu doldurmak için uzun süredir çalışıyor. Muriqi'in gitmesiyle birlikte daha çok gündeme gelen forvet transferinde Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

FORVET İTALYA'DAN!

Ze Luis, Samatta gibi isimleri gündeminde de bulunduran Fenerbahçe'nin listesine Udinese'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Stefano Okaka girdi. TRT Spor'da yer alan habere göre, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı forvet için sarı lacivertliler girişimlere başladı. 2. santrfor alacak olan Fenerbahçe, Okaka'yı alarak forvet ihtiyacını teke indirmeyi planlıyor.

Sarı lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.



