Fenerbahçe Amrabat için kararını verdi! Gidecek mi? Kalacak mı? İşte detaylar...

Tecrübeli futbolcuya dair Jose Mourinho'nun kararının etkili olduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat'ın bonservisini almayı planladığı kaydedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı futbolcu için sözleşmedeki zorunlu satın alma opsiyonunun devreye sokulacağı aktarıldı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 3'lü savunmaya geçmesi sonrası savunma hattındaki sıkıntılar nedeniyle stoper olarak görev almaya başlamıştı. Sofyan Amrabat, bu sezon Fenerbahçe'de 33 karşılaşmada süre aldı. Faslı yıldız, bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist katkısında bulundu. Sofyan Amrabat'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Eylül 2028'de sona erecek. Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.