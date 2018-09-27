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Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ayew'in bonservisini istiyor. Swansea'den 1.2 milyon euroya kiralanan Ganalı'nın tapusu için pazarlık edilecek. Opsiyon tam 12 milyon euro.

Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!

Fenerbahçe Ayew'den memnun kaldı. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Swansea'dan 1.2 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya kattığı Ayew'in bonservisini almayı hedefliyor.

Ancak satışta belirlenen satın alma opsiyonu ise tam 12 milyon euro. Fenerbahçe'nin böyle bir parayı vermesi ise çok zor. Devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle tekrar masaya oturulacak ve pazarlık süreci başlayacak.

COMOLLI 'ZOR' GÖRMÜŞTÜ

Sportif Direktör Damien Comolli, Ayew için 12 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapamayacaklarını da daha önce belirtmişti. Ancak Ganalı oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağlaması ve gösterdiği performans gelecek için umut verdi. 28 yaşındaki Ganalı yıldız da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta F.Bahçe'de devam etmek istediğinin sinyallerini veriyor. Andre Ayew, F.Bahçe taraftarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun.

EN VERİMLİSİ AYEW OLDU

Göztepe ve Yeni Malatya maçlarında performansıyla kuşku yaratan Ayew, Kayseri maçıyla form yakaladı. Kadıköy'de 3-2 kaybedilen maçta şık bir kafa golüne imza attı, Slimani'nin attığı golde de pası o verdi. Deplasmanda kazanılan 1-0'lık Konya maçında da istekli oyunuyla göz doldurdu. Beşiktaş karşılaşmasındaki müthiş kafa golü ve performansıyla kalitesini ispatladı. Onun yokluğundaki 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisinde Fenerbahçe hücumda çok etkisiz kalmıştı.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe andre ayew swansea

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya salakmısınız nesinin futbolun f sini anlıyormusunuz acaba? ulan bunu topçu diye getireni ben çalım atamaz orta açamaz bomboş kaç tane pozisyon kaçırdı bide bonservis alınacak bu yöneticilerde gram akıl olsa zaten
Ayew'e 12M € verilir mi ? En fazla ederi 6M €.
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