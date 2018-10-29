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Fenerbahçe - Ankaragücü maçında ikinci Bilica vakası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında ikinci Bilica vakasının yaşandığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli Jailson, Ankaragücü oyuncusu Erdem'in kullanacağı atış öncesi penaltı noktasını ayağıyla tahrip etmeye çalıştı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında ikinci Bilica vakası!

Philip Cocu'nun, Türkiye kariyerini noktalayan Fenerbahçe-Ankaragücü mücadelesinde bir "Bilica vakası" yaşandığı ortaya çıktı. Ankaragücü'nün VAR sisteminin devreye girmesi sonrası kazandığı penaltı atışında, Jailson'un ilginç işlere girişmesi kameralara yakalandı.

Mücadelenin 73. dakikasında skor 1-0 Ankaragücü lehine iken ve konuk ekip penaltı atışı kazanmışken, penaltı noktasına gelen Jailson, daha önce yine Fenerbahçe formasıyla penaltı noktasını kazıyan Fabio Bilica'yı hatırlattı.

Jailson, Erdem'in kullanacağı atış öncesi penaltı noktasını ayağıyla tahrip etmeye çalıştı. Erdem, bu Jailson'un bu eylemini hakem Hüseyin Göçek'e şikayet etti.

Hatırlanacağı üzere daha önce Bilica, Beşiktaş derbisinde aynı şekilde penaltı noktasını tahrip etmiş, Siyah-Beyazlı ekipte Bobo penaltı vuruşunda Volkan Demirel'i geçememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Ankaragücü bilica Jailson

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