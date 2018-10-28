Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Slimani kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı mücadelede büyük gerginlik yaşandı.
Islam Slimani, 71. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in VAR izlemesinin ardından verdiği penaltının ardından sert itirazlarda bulundu ve üst üste 2 sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Cezayirli oyuncu, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.
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