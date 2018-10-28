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Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Slimani kırmızı kart gördü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Slimani şoku yaşanıyor! Hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı kararına şiddetli bir şekilde itiraz eden Slimani, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Slimani, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Slimani kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı mücadelede büyük gerginlik yaşandı.

Islam Slimani, 71. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in VAR izlemesinin ardından verdiği penaltının ardından sert itirazlarda bulundu ve üst üste 2 sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Cezayirli oyuncu, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Islam Slimani

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yönetim istifa etmelidir,
ali koç istifa....reziller...fb mizi mahvettiniz...
fener bu koku yu bırak artık yeter fener taraftarını kanser etınız nalet olsun senın hocalına yeter artık
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