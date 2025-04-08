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  4. Fenerbahçe anlaşmayı bozdu! Galatasaray'ın bitirdiği isme ezeli rakibi 3 katını teklif etti ve elinden kaptı

Fenerbahçe anlaşmayı bozdu! Galatasaray'ın bitirdiği isme ezeli rakibi 3 katını teklif etti ve elinden kaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 12:58
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken ligin dev kulüpleri yeni sezon için de şimdiden kolları sıvamış durumda. Şampiyonluğun en büyük 2 adayı Galatasaray ve Fenerbahçe de çalışmalarını sürdürürken ezeli rakipler bir isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe anlaşmayı bozdu! Galatasaray'ın bitirdiği isme ezeli rakibi 3 katını teklif etti ve elinden kaptı
Lucas Perri

Lucas Perri

BRE Brezilya
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, saha dışında da rakip olmaya devam ediyor. İki ezeli rakip sezonun sonuna yaklaşılırken bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; iki ezeli rakip, kaleci transferi için aynı isme yöneldi: Lucas Perri.

MOURINHO FAKTÖRÜ...

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Haberde, Perri'nin sarı-kırmızılılar ile görüşmeleri ilerlettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Jose Mourinho ile konuşmasının ardından geleceği için yeniden düşünmeye başladığı oyuncunun Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Fenerbahçe'nin Lyon'a sunduğu teklifin, Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk teklifine (5+1 milyon euro) benzer bir teklif olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Perri'ye ise üç yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.

TAM 3 KATI MAAŞ

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Fenerbahçe'nin Perri'ye ise Galatasaray'da kazanacağı maaşın üç katını teklif ettiği öne sürüldü.

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