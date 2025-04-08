Fenerbahçe anlaşmayı bozdu! Galatasaray'ın bitirdiği isme ezeli rakibi 3 katını teklif etti ve elinden kaptı

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, saha dışında da rakip olmaya devam ediyor. İki ezeli rakip sezonun sonuna yaklaşılırken bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; iki ezeli rakip, kaleci transferi için aynı isme yöneldi: Lucas Perri.

MOURINHO FAKTÖRÜ...

Haberde, Perri'nin sarı-kırmızılılar ile görüşmeleri ilerlettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Jose Mourinho ile konuşmasının ardından geleceği için yeniden düşünmeye başladığı oyuncunun Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Lyon'a sunduğu teklifin, Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk teklifine (5+1 milyon euro) benzer bir teklif olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Perri'ye ise üç yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.

TAM 3 KATI MAAŞ

Fenerbahçe'nin Perri'ye ise Galatasaray'da kazanacağı maaşın üç katını teklif ettiği öne sürüldü.