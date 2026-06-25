Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken görüntü! "Hocam geç kaldım girebilir miyim?"

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren takımda, sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda ilginç anlar yaşandı. Disiplinden taviz vermeyen teknik heyet, antrenman saatlerine saniyesi saniyesine uyulmasını isterken, genç oyuncu Adem Yeşilyurt günün çalışmasına gecikmeli bir başlangıç yaptı.

ÖNCE MAZERET, SONRA ANTRENMAN

Antrenman sahasına takım arkadaşlarından daha geç çıkan Adem Yeşilyurt, doğrudan çalışmaya dahil olmak yerine takımın kuralları gereği teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına gitti. Disiplinli olduğu kadar oyuncularına karşı babacan tavrıyla da bilinen tecrübeli çalıştırıcıyla kısa bir görüşme gerçekleştiren Yeşilyurt, gecikme sebebini açıklayarak hocasından özür diledi.

KARTAL İZNİ VERDİ, TAKIMA KATILDI

Oyuncusunun anlık mazeretini dinleyen ve samimiyetine inanan İsmail Kartal, kısa bir uyarının ardından Adem Yeşilyurt'un antrenmana katılmasına onay verdi. Teknik heyetten gerekli izni koparan genç oyuncu, hızlıca ısınma hareketlerini tamamlayarak takımın taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmasına dahil oldu. Takım içindeki bu disiplinli ve iletişime açık yapı, teknik heyetin otoritesini bir kez daha gözler önüne serdi.