Fenerbahçe antrenmanında ilginç diyalog! ''Sen Türk hakemi misin?''

Jose Mourinho yönetiminde başlayan antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladıktan sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

İLGİNÇ DİYALOG

Yapılan idmanda çift kale maç esnasında Fred'in golünün Mourinho'nun yardımcısı tarafından ofsayt gerekçesiyle sayılmaması gülüşmelere yol açtı.

"SEN TÜRK HAKEMİ MİSİN?"

Ofsayt kararı sonrası Mert Hakan'ın "Sen Türk hakemi misin, neresi ofsayt?' demesi üzerine oyuncu grubu ve antrenörler arasında eğlenceli anlar yaşandı.





