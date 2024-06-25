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Fenerbahçe antrenmanında ilginç diyalog! ''Sen Türk hakemi misin?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.06.2024 11:56
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları dahilinde geldiği Topuk Yaylası Tesisleri’nde taraftarlara açık antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Yapılan antrenmanda Mert Hakan ile Mourinho'nun yardımcısı arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe antrenmanında ilginç diyalog! ''Sen Türk hakemi misin?''

Jose Mourinho yönetiminde başlayan antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladıktan sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

İLGİNÇ DİYALOG

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Yapılan idmanda çift kale maç esnasında Fred'in golünün Mourinho'nun yardımcısı tarafından ofsayt gerekçesiyle sayılmaması gülüşmelere yol açtı.

"SEN TÜRK HAKEMİ MİSİN?"

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Ofsayt kararı sonrası Mert Hakan'ın "Sen Türk hakemi misin, neresi ofsayt?' demesi üzerine oyuncu grubu ve antrenörler arasında eğlenceli anlar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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