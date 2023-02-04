Fenerbahçe apar topar göndermişti! Mergim Berisha, Almanya'yı sallamaya devam ediyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve transferlerini bu doğrultuda gerçekleştiren Fenerbahçe'de hücum hattına birçok önemli isim eklenmişti. Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun'un ardından son alternatif olarak görülen Mergim Berisha için ise ayrılık yolu gözükmüştü.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Fenerbahçe ile bu sezon 1 Süper Lig maçına çıktıktan sonra Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, gösterdiği performansla adeta büyülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Augsburg formasyla 12 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 5 gol - 4 asist yaparak 9 kez skora direkt etkide bulundu.

FENERBAHÇELİLER ŞAŞKIN

Mergim Berisha'nın gösterdiği performans; Alman futbolseverlerin dikkatini çekerken, Fenerbahçeli taraftarları da şaşırttı.

BONSERVİSİ ALINABİLİR

Augsburg'un bonservisini almayı planladığı 24 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Almanya'da devam etmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ise toplam 32 maça çıkan Berisha, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

