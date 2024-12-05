Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki: "Bunun bir parçası olmayacağız tiyatro bitti"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor kanalında futbol gündemi, tartışmalı pozisyonlar, Galatasaray ve kendisine yöneltilen maç yayını sırasında bahis reklamı suçlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Benim Galatasaray'ı yönetenlere karşı tepkim var. Galatasaray Kulübü'ne karşı bir şeyim yok. 'Yalı' diye bir şey anlatmış, ne anladınız bundan? Federasyon Başkanı'yla Başkanımız Ali Koç buluşmuş diyor. Öyle bir buluşma olmadı. Hadi buradan yak. Dursun Özbek ile Büyükekşi, Urfa'da bir fabrikada buluştu mu, buluşmadı mı? Ben bunu merak ediyorum."

"Galatasaray maçında Eyüpspor lehine yüzde yüz kırmızı kart ve penaltı verilmedi. 4 fahiş hata var. 2 Galatasaray 2 Eyüpspor lehine. Davinson Sanchez ikinci sarı karttan atılmalıydı."

"İBRAHİM BEY ÇOK AĞIR BİR TEPKİYLE KARŞILAŞMIŞ"

Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda gündem olan tartışmalı pozisyonların yabancı hakemlere gösterilmesiyle ilgili de konuştu. Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarından sonra teklifi kabul ettiklerini ifade eden Ilıcalı, "Hatipoğlu ile mesajlaşmalarım burada" diyerek cep telefonunu da A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'e gösterdi.



"Başkanımız Sayın Dursun Özbek'i defalarca çağırdı kendisi kabul etmedi. Bundan 1 ay önce kendi yöneticileri açıklama yaptı 'Tartışmalı pozisyonlara bakalım' dedi. Teklif onlardan geldi. Bir canlı yayında 'Yabancı hakem gelsin baksın' dedi. Bu sefer yöneticileri bunu deyince ben heyecanlandım açıkçası resmi açıklama yaptık 'Kabul ediyoruz' dedik. Kendisi beni aradı güzel bir şekilde diyaloğa başladık. 'Tamam hakem getirelim' dedik. Mesajı var 'Markus Merk tamam' diye. Tarihini de '20-21 Kasım uygun' diye bana yazmış ben de 'Tamam' dedim. Mesajı da burada duruyor. Tarihini de 'Milli takım arası olsun bekleyelim' dedi 'Tamam' dedim. Burada bir şey belli olmamış mı oldu? Galatasaraylılar sizi de kandırmasınlar. Yöneticinizle tarih zaman konusunda anlaştık. Hakemin ismi konusunda anlaştık. Devre arasında bunu yapalım dedik. Bizim aldığımız duyuma göre, her konuda anlaştığımız İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor. Mark Clattenburg’a bu sezonu izlettirdik. Ben bu tabloyu görünce Sayın İbrahim Hatipoğlu’nun niye kaçtığını anlamış oldum. Galatasaray’a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş."

"BU OLAY BİR TİYATRO BİLDİĞİMİZ BİR SİSTEM VAR"

"Bütün Fenerbahçelileri temsilen gariplikleri ortaya koymak için buraya geldim. Formatlanıp gönderilen hakem 10 metre ötedeki harekette kırmızıyı vermiyor. Mertens'in de 'Eyvah penaltı yaptım' diyerek hakeme baktığı pozisyonda penaltı verilmiyor. 'Hakem formatlanarak gönderildi, gerekeni yap demişler' diyor Sayın Başkan. Bu hakem oraya formatlanıp gönderilmiş oluyor. Bizden de buna inanmamız bekleniyor. Biz aptal değiliz inanmadık. 10 metre ötedeki oyuncuyu atmayan hakem Galatasaray'a operasyon için mi gitmiş oluyor? Bu olay bir tiyatro. Bildiğiniz bir sistem var ortada. Galatasaray'ın hakkını yendiğine inandırma sistemi. Eyüpspor'un hakkı yendi. Biz adalet, Galatasaray ayrıcalık istiyor. Bu tiyatronun bir parçası olmayacağız. Tiyatro bitti."

"ASBAŞKAN OLDUKTAN SONRA ANLAMSIZ İHBARLAR YAPILIYOR"

"Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız ihbarlar yapılıyor. Yarın öbür gün de daha kötü şeyler gelebilir. Beni bu şekilde zor duruma düşürmeye çalışanlar aklımın almayacağı iftiralar da atabilirler. Korkum var mı? Allah’a şükür yok. Bugüne kadar defalarca maç verdim hiç böyle bir şey olmadı. Ben adalete güveniyorum. Cezanın da düzeleceğine inanıyorum. Hayatımda bahisle hiç işim olmadı illegal bir şey yapmadım."

"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; 'RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi'. Şu anda Galatasaray'ın YouTube kanalında yayınlanan bir maçta illegal bahis reklamı var. Dursun Özbek beni aşağılıyor ama kendi kanalında yasa dışı bahis reklamı var. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."

"PUAN FARKI BİR ANDA İNİYOR"

"Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı? Hop, puan durumu şu. Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek. Yapı kim diyor ya Dursun Özbek. Bir parçası sizsisiniz zaten. Dün zaten yapı operasyonu yaptı burada. Hangi maçta Galatasaray'ın hakkı yendi? Ne oldu? Nerede hakkı yendi? 3-3'lük maçta mı, Eyüpspor maçında mı?"

Galatasaray'ın hakkının yendiğini düşünmemizi istiyorlar ama Galatasaray'ın hakkı yenmedi'' dedi."

"BUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE SÖYLÜYORUM"

"Gaziantep maçındaki Becao’nun pozisyonu penaltı. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum çünkü biz adalet istiyoruz, Galatasaray yöneticileri ayrıcalık istiyor, adalet istemiyorlar. Galatasaray Türkiye'de 87 maçta 5, Avrupa'da 21 maçta 4 kırmızı kart gördü"

TALISCA, İRFAN CAN KAHVECİ...

"Talisca için görüşmeler devam ediyor. Talisca tarafından da olumlu devam ediyor. Ama aldık diyemem çünkü kulübümüzün menfaatini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. İrfan Can Kahveci'yle anlaştık diyebiliriz. Benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımız onu çok seviyor. Benim de transferinde çorbada tuzum oldu. Yönetici değildim ama konuyu çözmek için başkanımız sorumluluk vermişti. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz. İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var, onunla konuşuyoruz. Osayi Samuel için de durum aynı. Tadic'in de kalacağını düşünüyorum. Dzeko'nun bizde olması çok değerli.”

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır