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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.11.2024 15:29
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Trabzonspor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de zorlu derbinin ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Sarı-Lacivertliler rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR HAKEM REZALETİ YAŞANDI"

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"Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Tabii ki burada pozisyonları tek tek anlatacak halimiz yok. Hafta içinde söylemiştim ‘inancım kalmadı’ diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. ‘Sen’ dediler ‘Çok gençsin. Daha bu operasyon işlerinden haberin yok. O yüzden sen bir dur.’ dediler ve hemen VAR’dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük."

"HAKEM SORUNU BÜYÜK"

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"Maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük diyoruz, VAR çok önemli deniliyordu işte VAR’dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi."

"ARTIK GÜLÜYORUM"

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"Her zaman yapı diyoruz. Mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar. Artık gülüyorum. Kendi kendilerine bir şeyler bulup, ‘al işte, al işte’ al işte Türk futbolun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur."

"ADALET İSTİYORUZ"

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"Arda Kardeşler biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti, sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bir kez daha söylüyorum, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin. İstemiyoruz."

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Acun Ilıcalı son dakika fenerbahçe
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