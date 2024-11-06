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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı duyurdu! ''Galatasaray ile anlaştık''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 21:21
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı duyurdu! ''Galatasaray ile anlaştık''

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ilıcalı, bu açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüştüklerini açıkladı.

Ilıcalı, Hatipoğlu ile anlaşmaya vardıklarını ve milli arada tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini belirtti. Ilıcalı'nın açıklamasına göre, bu değerlendirmeler sonucunda oluşturulacak rapor kamuoyuyla paylaşılacak.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Acun Ilıcalı fenerbahçe galatasaray
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