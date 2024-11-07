Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hodri meydan deyip Galatasaray'a çağrısını yeniledi! 'Teraziden kaçan hırsızdır'

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ilıcalı, bu açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüştüklerini açıklamıştı. Bunun durumun ardından Hatipoğlu, ''Ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir.'' diyerek yalanladı. Tüm bu yaşananların ardından Acun Ilıcalı bu sefer Fenerbahçe kulübünün kanalı olan FBTV'ye açıklamalar yaptı.

NE YAŞANMIŞTI?

Acun Ilıcalı, Hatipoğlu ile anlaşmaya vardıklarını ve milli arada tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ''Ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir.'' diyerek yalanlamıştı. İbrahim Hatipoğlu'nun paylaşımının ardından Acun Ilıcalı yeni bir açıklama yapmış ve ''Görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekilde iken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Yarın Fenerbahçe TV’de tüm detayları anlatacağım." diyerek tepki göstermişti.

ACUN ILICALI'DAN BİR YANIT DAHA GELDİ

Bu yaşananların ardından kulübün televizyon kanalı FBTV'ye konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu’na yanıt verdi.

İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

“Teklifi yapan onlar. Kabul eden biziz. Sonra Sayın Hatipoğlu beni aradı. Sonra güzel bir sohbet yaptık. Gayet güzel konuşuyoruz. Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra bizi işaret eden çirkin bir açıklama geldi. Sonra Hatipoğlu'na 'Güzel bir sohbet içindeyiz. Niye böyle bir açıklama yapıyorsunuz?' dedim. Haberim yok dedi. O sırada Fenerbahçe'ye saldıran açıklama geldi.''

“Sonra sayın Hatipoğlu'na sordum. Neden bize gönderme yapıyorsunuz diye. O da benim bundan haberim yok dedi. Ben de tamam dedim. İbrahim Hatipoğlu'na sonra hakem buldunuz mu diye sorduk. O da 'Yok bulamadık' dedi.''

''Sayın Hatipoğlu'na eğer hakem bulamayacaksanız biz getirelim hakem dedik, onu da kabul etmediler. Sonra Markus Merk ismini bulduklarını söylediler. Biz de tamam dedik.''

''İbrahim Hatipoğlu en son bana mesaj yolladı. Markus Merk şu tarih için uygun dedi. Tamam dedim. Milli maç arasına okey dedim. Tarihte anlaştık. Hakemlerle anlaştık. Yönetim biliyor. Gizli saklı konuşma değil. Bütün yönetici arkadaşlarım onlar gelmez dedi. Tarihi belirledik dedim. Hakemleri belirledik dedim. Tweet attım. Yine gelmez dediler. Bir kez daha soruyorum. Bunun neresinde plan var? Biz geçtiğimiz sezona da bakalım dedik. Bizim hakkımız asıl geçtiğimiz sezon yenildi. Her yere bakalım. Sorun yok.''

“Bir kez daha çağrıda bulunuyorum Galatasaray kulübüne!

Hakemleri getireceğiz. Pozisyonları seyrettireceğiz. Biz yine davet ediyoruz. Buyrun pozisyonlarınızı getirin.

Eğer katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları bize gönderin. Onları da gösterelim hakemlere.

Ancak sakın şu pozisyon, bu pozisyon yok demeye kalkmayın. Hodrimeydan diyoruz. İstediğiniz pozisyonlar diyoruz. Yönetici olduğum günden beri beni karalıyorsunuz. Biz doğruluk peşindeyiz. Her takım için adalet istiyoruz!”

“Eski bir Galatasaraylı yöneticinin, 'Teraziden kaçan hırsızdır' diye bir cümlesi var. Maalesef şu anda teraziden kaçan bir takım görüyoruz!”