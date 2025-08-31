SPOR

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'dan kritik hamle! İsmail Kartal'ı yatıyla alıp 2 saat yalısında görüştü... Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük arayışlarında sıcak gelişme

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışlarında sıcak gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’la görüşmesinin ardından Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaptı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim netleşmeye başlıyor. Sarı lacivertlilerin Asbaşkanı Hamdi Akın teknik direktör İsmail Kartal’la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar…

HAMDİ AKIN’LA GÖRÜŞTÜ!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın dan kritik hamle! İsmail Kartal ı yatıyla alıp 2 saat yalısında görüştü... Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük arayışlarında sıcak gelişme 1

Ekol Sport'un paylaştığı habere göre Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, İsmail Kartal ile Anadolu Hisarı’ndaki yalısında yeni bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal, transfer görüşmesinin ardından Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaptı.

ALİ KOÇ’UN AKLI ROGER SCHMIDT’DE

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın dan kritik hamle! İsmail Kartal ı yatıyla alıp 2 saat yalısında görüştü... Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük arayışlarında sıcak gelişme 2

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile görüşmelerde bulunduğu ve 1.sırasında Alman teknik adamın yer aldığı öğrenildi.

REKOR KIRMIŞTI…

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın dan kritik hamle! İsmail Kartal ı yatıyla alıp 2 saat yalısında görüştü... Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük arayışlarında sıcak gelişme 3

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’de tarihi bir sezon geçirirken, sezonu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kırmıştı.

