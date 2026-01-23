Fenerbahçe Aston Villa'ya mağlup olsa da ilk 24'ü garantiledi! İlk 8 şansı ise...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son haftaya girilmeden play-off biletini cebine koydu. Sarı-lacivertliler, 7. hafta mücadelesinde Aston Villa’ya 1-0 mağlup olmasına rağmen diğer maçlardan çıkan sonuçlar ile ilk 24 içinde yer almayı matematiksel olarak garantiledi.

İLK 8 HALA MÜMKÜN

Avrupa arenasında şu ana kadar 11 puan toplayan Fenerbahçe, üst sıralardaki rakiplerin puan kayıplarına bağlı olarak ilk 8 iddiasını da koruyor. Bu ihtimal gerçekleşirse sarı-lacivertliler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

SIRADAKİ RAKİP FCSB

Lig aşamasının son haftasında Fenerbahçe’yi zorlu bir deplasman bekliyor. Temsilcimiz, 29 Ocak Perşembe günü Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi’nde ilk 8’e giren takımlar doğrudan son 16’ya kalırken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynayarak yoluna devam etmeye çalışacak.