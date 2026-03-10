SPOR

Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool'u yaktı

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa maçlarında rakip savunmaların adeta korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hızı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle rakip bekleri zorlayan yıldız futbolcu, son olarak Liverpool karşısında Milos Kerkez’e sarı kart aldırarak dikkat çekti.

Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool'u yaktı
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa arenasında öne çıkmasında önemli etkisi olan Milli futbolcu adeta rakiplerine diş geçiriyor.

BARIŞ ALPER BEKLERİ PERİŞAN EDİYOR!

Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool u yaktı 1

Daha önce Juventus eşleşmesinde de savunma oyuncularını hataya zorlayan Barış Alper, Andrea Cambiaso’ya sarı kart gördürmüş, Juan Cabal ve Lloyd Kelly’nin ise kırmızı kartla oyun dışında kalmasına neden olmuştu. Genç oyuncunun rakip bekleri zorlayan agresif oyunu, Galatasaray’ın hücum gücünde önemli rol oynadı.

LİVERPOOL'UN BEKİ KERKEZ'E KART ALDIRDI...

Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool u yaktı 2

Barış Alper patlayıcı gücüyle rakiplerine büyük üstünlük kurarken, İngiliz devinin sol beki Milos Kerkez'i de zor duruma düşürerek sarı kart aldırdı.

Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool u yaktı 3

Öte yandan ikinci yarıda Virgil van Dijk'a da bir ikili mücadele sırasında sarı kart aldıran genç oyuncu bu gece adından sıkça söz ettirdi.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA...

Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool u yaktı 4

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanan Barış Alper Yılmaz, Avrupa arenasında gösterdiği performansla hem rakip savunmaların dengesini bozuyor hem de defansif katkısıyla takımına kritik avantajlar sağlıyor. Milli futbolcu, enerjisi ve mücadeleci yapısıyla Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

