Beklerin korkulu rüyası: Barış Alper Yılmaz! Bu kez de Liverpool'u yaktı

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa arenasında öne çıkmasında önemli etkisi olan Milli futbolcu adeta rakiplerine diş geçiriyor.

BARIŞ ALPER BEKLERİ PERİŞAN EDİYOR!

Daha önce Juventus eşleşmesinde de savunma oyuncularını hataya zorlayan Barış Alper, Andrea Cambiaso’ya sarı kart gördürmüş, Juan Cabal ve Lloyd Kelly’nin ise kırmızı kartla oyun dışında kalmasına neden olmuştu. Genç oyuncunun rakip bekleri zorlayan agresif oyunu, Galatasaray’ın hücum gücünde önemli rol oynadı.

LİVERPOOL'UN BEKİ KERKEZ'E KART ALDIRDI...

Barış Alper patlayıcı gücüyle rakiplerine büyük üstünlük kurarken, İngiliz devinin sol beki Milos Kerkez'i de zor duruma düşürerek sarı kart aldırdı.

Öte yandan ikinci yarıda Virgil van Dijk'a da bir ikili mücadele sırasında sarı kart aldıran genç oyuncu bu gece adından sıkça söz ettirdi.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA...

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanan Barış Alper Yılmaz, Avrupa arenasında gösterdiği performansla hem rakip savunmaların dengesini bozuyor hem de defansif katkısıyla takımına kritik avantajlar sağlıyor. Milli futbolcu, enerjisi ve mücadeleci yapısıyla Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.