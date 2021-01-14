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Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2021 13:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor

22 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklif yapan sarı lacivertli kulüp, transfer konusunda da önemli aşama kaydetti.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Macar Milli Takımı'nda da görev yapan Attila Szalai de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi. Piyasa değeri 800 bin Euro olan Macar oyuncunun 2023 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi var.

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