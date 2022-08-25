Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Austria Wien UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacak olan Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Austria Wien muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia
Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz
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