SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

25.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Austria Wien maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Austria Wien UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacak olan Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Austria Wien maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇINDS MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe-Austria Wien muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyorTransferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor
Belhanda ortalığı karıştırdı!Belhanda ortalığı karıştırdı!
Anahtar Kelimeler:
Austria Wien fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
BAYAĞI ..UCUZMUŞ...??****FİATLARI BİRAZ DAHA YÜKSELTİN.... KLÜP KAZANSIN... DEMEYECEĞİM.... EEEEEEE..........KEÇİ ZORTLATMASI BU ............DELİ DUMRUL... HESABI... GEÇERSEN..30 PARA... GEÇMESSEN... ZORLA..40 PARA.. ................BİLET FİATLARI.. ÖYLE... OLMUŞ................

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ronaldo veda ediyor...

Ronaldo veda ediyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.