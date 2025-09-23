Fenerbahçe, Avrupa arenasında Dinamo Zagreb karşısında: Rotasyon ve yayın bilgileri

Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 291. Maçına Çıkarken Teknik Direktör Tedesco'dan Sürpriz Hamleler Bekleniyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 291. sınavını verecek. Geride kalan 290 maçta 114 galibiyet ve 114 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 62 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 397 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 412 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi arenasında ise Fenerbahçe, bugüne kadar 148 maça çıktı. Bu maçlarda 64 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik elde etti. Avrupa Ligi'nde 208 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 187 gol gördü.

TEDESCO DEĞİŞİM PLANLIYOR!

Sezona iddialı bir giriş yapan ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'da da başarılı olmak istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa beraberliğinin ardından Dinamo Zagreb maçında takıma neşter vurmaya hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcının, Kasımpaşa maçındaki performansından memnun kalmadığı Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'yü yedek kulübesine çekerek, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'a ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Özellikle savunmada yapılacak değişiklikler dikkat çekiyor. Tedesco'nun, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirdiği Jayden'ı, Dinamo Zagreb karşısında Skriniar'ın partneri olarak stoperde oynatması bekleniyor. Sol bek pozisyonunda ise Archie Brown'un görev yapması planlanıyor. Bu değişikliklerle Tedesco'nun, hem savunma hattını güçlendirmeyi hem de hücum hattına yeni bir soluk getirmeyi amaçladığı düşünülüyor. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynayacağı bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maç, TRT 1 ve TRT Radyo 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer karşılaşmalar da TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden takip edilebilecek. Fenerbahçe taraftarları, takımlarını bu önemli deplasmanda yalnız bırakmak istemiyor. Maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, Hırvatistan'a giden çok sayıda taraftarın takımlarını desteklemesi bekleniyor. Fenerbahçe, Avrupa'daki başarılı geçmişine bir yenisini eklemek ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak için Dinamo Zagreb deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb karşısındaki performansı, hem ligdeki moralini yükseltmek hem de Avrupa yolculuğunda önemli bir avantaj elde etmek adına kritik önem taşıyor. Tedesco'nun yapacağı değişikliklerin sahaya nasıl yansıyacağı ve takımın performansı merakla bekleniyor. Avrupa Ligi'ndeki bu zorlu mücadele, Fenerbahçe'nin sezon geneli hedefleri açısından belirleyici olabilir.