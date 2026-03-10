SPOR

Tarihi maça tarihi prim! Dursun Özbek kesenin ağzına açtı: Liverpool'u eleyin, serveti kapın

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool'u sahasında konuk edecek. Tarihi maça saatler kala nefesler tutulurken; Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına girmeyi hedefleyen Başkan Dursun Özbek ve yönetim kesenin ağzını açtı. Açıklanan prim ile Florya'da futbolcuların morali tavan yaparken, detaylar da belli oldu.

Tarihi maça tarihi prim! Dursun Özbek kesenin ağzına açtı: Liverpool'u eleyin, serveti kapın
Devrim Karadağ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u bugün RAMS Park’ta ağırlıyor. Lig etabında karşılaştığı rakibiyle bir kez daha kozlarını paylaşacak olan Aslan, rövanş öncesi İngiltere’ye avantajlı gitmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un galibiyet planları hazır. Saat 20.45’te başlayacak dev randevuda tribünlerin tıklım tıklım olması beklenirken, biletlerin günler öncesinden tükendiği öğrenildi.

Tarihi maça tarihi prim! Dursun Özbek kesenin ağzına açtı: Liverpool u eleyin, serveti kapın 1

TRİBÜNLERDE OSİMHEN RÜZGARI ESECEK!

Juventus’u saf dışı bırakan golleriyle adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Victor Osimhen, Avrupa’daki 13 gollü rekorunu geliştirmek için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız için kale arkasında özel bir koreografi hazırladı. Görsel şovla motive edilecek olan Osimhen, Liverpool savunmasının en korkulu rüyası olacak.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI: REKOR PRİM KAPIDA!

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, çeyrek final kapısının aralanması durumunda futbolcuları ödüllendirmek için harekete geçti. Juventus zaferiyle kasasını dolduran Cimbom, Liverpool’un elenmesi halinde oyunculara adeta servet dağıtacak. UEFA’dan gelecek 12.5 milyon Euro (Yaklaşık 637 milyon TL) doğrudan takıma ve kulübe nefes aldıracak.

TOPLAM GELİR

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 50 milyon Euro barajına yaklaşan Aslan, şimdiden prim zengini oldu. Juventus ve Beşiktaş galibiyetleri sonrası takıma yaklaşık 3.5 milyon Euro ödeme yapıldığı belirtildi.

Tarihi maça tarihi prim! Dursun Özbek kesenin ağzına açtı: Liverpool u eleyin, serveti kapın 1

HEDEF: ÇEYREK FİNAL

Play-off turundaki başarıdan dolayı 11 milyon Euro’luk bonusu 27 Mart’ta tahsil edecek olan sarı-kırmızılılar, Liverpool’u da devirip Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girmeyi amaçlıyor.

