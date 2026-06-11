Fenerbahçe, Aykut Kocaman haberleri üzerine açıklama yaptı!

Fenerbahçe, basında yer alan teknik direktör iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"HİÇBİR İSİMLE ANLAŞMA YAPILMAMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan metinde, kamuoyunda dolaşan iddialar sert bir dille reddedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."

BASINA DEZENFORMASYON UYARISI VE HUKUKİ REST!

Fenerbahçe yönetimi, haberlerin devam etmesi durumunda adli yollara başvurulacağını belirterek basın mensuplarına çok net bir uyarıda bulundu. Kulüp bildirisinde medyanın sorumluluk alması gerektiği aktarılarak, "Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır" denildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI!

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.

Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır."