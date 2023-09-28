FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU! Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı detayları sorgulanıyor. Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, rakibini yenip galibiyet serisini sürdürmeye devam etti. Sporseverler Fenerbahçe Başakşehir maçı ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...
Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başladı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.
Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlandı.
Bu 3 puanla Sarı-Lacivertliler maç fazlasıyla zirvede bulunan Galatasaray'dan liderlik koltuğunu geri aldı.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi (Oosterwolde), İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek