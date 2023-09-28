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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

28.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçı için nefesler tutuldu. ligde 15 puanla lider durumda yer alan İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de bu sezen oynadığı ilk 5 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, rakibini yenip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Sporseverler Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi (Oosterwolde), İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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