FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de bu sezen oynadığı ilk 5 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, rakibini yenip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Sporseverler Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi (Oosterwolde), İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek