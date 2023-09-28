FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de bu sezen oynadığı ilk 5 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, rakibini yenip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Sporseverler Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi (Oosterwolde), İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek