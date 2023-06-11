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Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kupa Fenerbahçe'nin!

11.06.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraaat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek istiyordu. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe Başakşehir maç sonucu büyük bir heyecanla beklendi. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kupa Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak yayınlandı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu final maçı ile bugün belli oldu. Maç, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yaptı. Maçı dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan oldu. Zorlu geçen mücadelenin ardından Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe oldu. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün (11 Haziran Pazar) saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak yayınlandı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Başakşehir ilk 11'i: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo

Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

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