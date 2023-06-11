Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan 11 Haziran 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçı dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? İşte Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yönetmektedir.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN KARİYERİ

Atilla Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

