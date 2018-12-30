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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cesc Fabregas için Londra'da Chelsea ile görüşüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2018 21:32 | Son Güncelleme

Football Italia sitesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İngiliz devi Chelsea'yle Cesc Fabregas transferi hakkında görüşmek için Londra'da bulunduğunu iddia etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cesc Fabregas için Londra'da Chelsea ile görüşüyor

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ali Koç, ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartabileceklerini belirtmişti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir sürü isim bulunuyor. Ancak yaklaşık 2-3 aydır Fenerbahçe'yle ismi alınan Cesc Fabregas, Fenerbahçe için öncelikli adaylardan biri. Fenerbahçe dışında kendisiyle İtalya Serie A takımlarından Milan da ilgileniyor.

GÖRÜŞME LONDRA'DA SÜRÜYOR
Football Italia, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Chelsea'yle Cesc Fabregas hakkında görüşmek için Londra'da bulunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe cesc fabregas chelsea

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