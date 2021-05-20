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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan açıklamalar

20.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayındaki seçimde tek aday olması beklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenliyor. Koç toplantıda yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan açıklamalar

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Öncelikle sevgili Fenerbahçelileri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çocukken taraftar olan ben, en büyük hedefim kulübe hizmet ettim. 2006'da yönetim kurulu üyesi olduk. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yönetici olarak şampiyonluk sevinci tattık. Son haftalarda şampiyonluk da kaçırdık. 3 Temmuz'da tarihi mücadele dönemi yaşadık. Hain terör örgütüyle de mücadele ederken "İyi ki Fenerbahçeliyim" demekten vazgeçmedim. Sezonun kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Şahsımla ilgili kararı da açıklayacağım."

"SPOR ENDÜSTRİSİ PANDEMİDEN AĞIR ETKİLENDİ"

"Geçen Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiriyoruz. Spor camiasının deneyimlemediği son derece zor bir süreç yaşadık. Sezon ne zaman bitecek, transfer ne zaman başlıyor, bitiyor? İnşallah bu süreç fazla sürmez. İnşallah bu süreci atlatır tribünleri doldururuz. İnşallah normal ortama dönebiliriz. Spor endüstrisi en ağır etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Taraftardan mahrum kaldık. Sporcu motivasyonu da taraftar yoksa farklı oluyor."

"LOCA SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Pek çok loca sahibine teşekkür ediyorum. Locaları aldınız, talepte bulunmadınız. Yayıncı kuruluşa çamura yatarak bir kez daha pazarlık. Yüzde 10-15. Yayın gelirlerimizden de ciddi anlamda etkilendik. Kur hareketleri işlerimizi zorlaştırdı. Sportif faaliyetlerin sekteye uğramadan devam etmesi için çalışan topluluk vardı. Onlar da sektör devam etsin kendi sağlıklarını riske attılar. Alınan kupalara, madalyalara bakarak performansını değerlendirmek haksızlık olur diye düşünüyorum. "

"BU SEZON ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIĞIMIZ YIL OLDU"

"Futbolda arzuladığımız noktaya gelemedik. Bu sene özellikle ilk 2 seneye istinaden şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra '6 galibiyet 1 beraberlik bizi şampiyon yapar' dedim. Bu tahmin aslında rakibimizi düşünerek yapılan tahmindi. Maalesef çok çok yaklaşmamıza rağmen bizi sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız yıl oldu. Bazı eksiklerimiz giderildiği takdirde özlediğimiz şampiyonluğu getirebiliriz. Sezona kendimizden emin bir şekilde başlayacağız. Teknik direktörle ilgili açıklama yapacağız. 1 Haziran'a kadar bu soruları cevaplayacağız. Aldığımız dersler paha biçilmez."

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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