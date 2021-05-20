Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan açıklamalar

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Öncelikle sevgili Fenerbahçelileri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çocukken taraftar olan ben, en büyük hedefim kulübe hizmet ettim. 2006'da yönetim kurulu üyesi olduk. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yönetici olarak şampiyonluk sevinci tattık. Son haftalarda şampiyonluk da kaçırdık. 3 Temmuz'da tarihi mücadele dönemi yaşadık. Hain terör örgütüyle de mücadele ederken "İyi ki Fenerbahçeliyim" demekten vazgeçmedim. Sezonun kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Şahsımla ilgili kararı da açıklayacağım."

"SPOR ENDÜSTRİSİ PANDEMİDEN AĞIR ETKİLENDİ"

"Geçen Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiriyoruz. Spor camiasının deneyimlemediği son derece zor bir süreç yaşadık. Sezon ne zaman bitecek, transfer ne zaman başlıyor, bitiyor? İnşallah bu süreç fazla sürmez. İnşallah bu süreci atlatır tribünleri doldururuz. İnşallah normal ortama dönebiliriz. Spor endüstrisi en ağır etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Taraftardan mahrum kaldık. Sporcu motivasyonu da taraftar yoksa farklı oluyor."