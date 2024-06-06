Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stadyum açıklaması: "Üzerinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazacak"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan genel kurul öncesi gelecek hedefleri ve seçim gündemine ilişkin İstanbul Kongre Merkezi'nde kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

"RÜYA TAKIMI KURACAĞIZ"

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak. Önümüzdeki sene kadromuz daha da iyi olacak! Arkadaşlar inanın bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası daha kolayorum. Bir ve bütün olduğumuz müddetçe bizleri durduracak hiçbir güç göremiyorum.

"HOCAMIZIN BÜTÇESİNE ÇOK SPONSOR ÇIKACAK"

"Şöyle bir düşünce olabilir. 'Mourinho geldi de bütün parayı buna mı harcadınız? Kadroyu nasıl güçlendireceksiniz?" Elbette bütün bütçemizi hocamıza ayırmadık. Göreceksiniz. Hocamızın bütçesine çok sponsor çıkacak."

STADYUM PROJESİ

"Seçimi kazandığımız taktirde önümüzdeki sezon stadımızın üzeri görseldeki gibi olacak. Üzerinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazacak."

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

"Jose Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Sayın Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak ki son söylemleri kabul edilebilir değil."

"GELDİĞİMİZDE 612 MİLYON EURO BORCUMUZ VARDI"

"Geldiğimizde 17 milyon Euro hemen ödememiz gereken rakam vardı. Kadro değerimiz rakiplerimizin altındaydı ve 612 milyon Euro borcumuz vardı. Finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulübüydük. Bizden bağımsız 700 kulübü inceleyen UEFA'nın raporundan bahsediyorum."

"Finansal açıdan gemiyi doğru noktaya getirdik. Daha çok yolumuz var. Tünelin sonundaki ışığı artık görebiliyoruz. Fenerbahçe'ye aday olmak artık çok kolay. En önemli vaadimiz 3 sene sonunda ekonomik açıdan ülkenin en kuvvetli spor takımı olmak. "







