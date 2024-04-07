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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihi açıklamalar! Galatasaray maçı öncesi konuştu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 19:42
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. TFF'yi; mücadeleyi ertelemediği ve yabancı hakem atamadığı için protesto eden sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına u19 takımıyla çıkma kararı almıştı. Ali Koç, "Ali Koç: Türk futbolun artık bir 'reset' zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihi açıklamalar! Galatasaray maçı öncesi konuştu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray mücadelesi öncesi ilk açıklama geldi.

"KENDİLERİNİ CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Ali Koç: "Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Futbolun tüm unsurlarını kendi lehlerine hizmet eder hale getirmeleri büyük bir başarı. Demin saydıklarımın hangisi rakibimizin başına geldi? Eski rekabet ortamı olsaydı zaten Galatasaray başvururdu bu tarih değişsin diye. Geldiğimiz nokta, kazanmak için her yol mübahtır anlayışının sonucu. En küçük bir rahatsızlıkta da öyle bir isyan ederler ki kendi kurdukları sisteme, sanırsın dünyanın en mağdur takımı."

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI İLE KONUŞTUM"

Ali Koç: "2011 Süper Kupa'sı hala oynanmadı. TFF gerekli cevabı vermedi, değerlendirdiklerini de sanmıyorum. TFF'nin bu konuda neredeyse hiç adım atmamasını biz son derece manidar buluyoruz ve başka yerlere çağrışım yapan bir durum olarak nitelendiriyoruz. Artık nereye çekerseniz çekin. Beşiktaş başkanı ile konuştum. O kupa öyle ya da böyle oynanacak. O kupayı da Şanlıurfa'da oynamak istediğimizi ileteceğiz."

"ZORBALIKLA SON HAFTALARDA ÇALINAN ŞAMPİYONLUKLARIMIZ..."

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Ali Koç: "Geldiğimiz nokta itibariyle, Fenerbahçe; A Takımı'nı getirmeyip, kupa şansını zayıflatmış ve bunu uğradığı haksızlıkları dile getirmek için yapmıştır. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, son deplasman maçındaki linç teşebbüsü, Zorbalıkla son haftalarda çalınan şampiyonluklarımız..."

"SUİKAST GİRİŞİMİ HALA FAİLİ MEÇHUL"

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Ali Koç: "Suikast girişimi hala faili meçhul. O dönem devlet görevlileri bize bu işin çözüleceğini söylemişti. Hala değişen bir şey yok. Bu saydıklarım sadece bazı olaylar bu liste çoğalabilir."

"BÜTÜN BU ANORMALLİKLERİN TEK BİR KULÜBÜN BAŞINA GELMESİ..."

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Ali Koç: "Bütün bu anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması, Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir. Kötülüğün tarifi, hiçbir alanda somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir."

"BU KARARI ALMAMIZIN SEBEBİ SON DÖNEMDE YAŞADIKLARIMIZ DEĞİL"

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Ali Koç: "Bugün burada bu kararı almamızın sebebi sadece son dönemde yaşadıklarımız değil. Olağanüstü Genel Kurul'da gösterdiğimiz videoda yaşadıklarımızı gösterdik, anlattık. Son deplasmanda yaşadıklarımızın ardından FIFA Başkanı futbolcuların emniyetinden bahsetti. Kim zorunlu bunu sağlamakta? Ev sahibi, TFF, devlet, yani valilik ve emniyet güçleri. Trabzonspor maçında bu ortam sağlanabildi mi?"

"TRABZON'DA YAŞANANLAR BASİT BİR HOLİGANİZM DEĞİLDİR"

Ali Koç: "Trabzonspor deplasmanına dönersek; Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir. Bu işi böyle ele almak hatadır. Basit bir olay değildir. Valiliğinin ve emniyet yetkililerinin, gergin geçeceği belli bir maçta gereken önlemleri almadılar. Maçın başından itibaren olayın gerginliği ve artarak devam etmesi... Hiç sezemediler mi, bari ikinci yarı gerekli önlemleri almadılar. Tecrübeli emniyet görevlisi maçın nereye gideceğini çok rahat sezebilirdi. Sezemediler mi, sezmediler mi? Bunun cevaplanması lazım."

"HİÇBİR GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELMEDİ"

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Ali Koç: "Sonrasında ise hiçbir geçmiş olsun mesajı gelmedi. Devlet görevlilerinden, siyasi partilerden, TFF'den, hiç kimseden gelmedi. Bazıları açık açık futbolcularımızın ceza alması için çalıştı. Bizim futbolcularımız için hapis cezası almaları gerekiyor diyen de oldu."

"ACABA BÜTÜN BUNLARIN BAHİSLE BİR ALAKASI VAR MIDIR?"

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Ali Koç: "Bu güvenliği sağlayamayanlara ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, TFF görevinde duruyor, valilik hakkında bir işlem yok. Bizim burada ne düşünmemiz gerekiyor? Acaba bütün bunların bahisle bir alakası var mıdır? Bunu inceleyen bir kişi var mıdır? Bahis konusunda incelenen sosyal medya fenomenleri var mıdır? Bunların baronları da var. Hakemler üzerinden Türk futbolunu yıllardır dizayn eden bir şebeke var."

"OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU GÖNDERENLERDEN BİRİSİ FENERBAHÇE'DİR"

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Ali Koç: "Biz çok sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık. Haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine ve haksızlıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderenlerden birisi Fenerbahçe'dir. Emeğimizin çalınmasına isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk ve somut adımlarıdır."

"TÜRK FUTBOLUNUN RESET ZAMANI GELMİŞTİR"

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Ali Koç: "Türk futbolunun artık reset zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun artık kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Türkiye'de bunu yapacak liyakatlı kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda inşallah kulübümüzün haklı isyanı ve eylemler süreci, yapılması gereken temizliğin fitilini ateşler. Temiz bir Türk futbolu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet, sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır."

"BİLE BİLE Mİ TÜRKİYE'NİN BÜYÜK CAMİALARINI KARŞI KARŞIYA GETİRİYOR, BİLEMİYORUM"

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Ali Koç: "TFF, isteseniz veya planlasanız bu kadar çok olayı aynı sezona hiç kimse sığdıramazdı. Aynaya bakıp yüzleşmek için daha ne olması gerekiyor? Yalpalayan, yolda giderken anlık reflekslerle kararlar alan, aldığı kararlardan dönen... Hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyor, bilemiyorum."

"GALATASARAY DA TUR ATLASAYDI BU MAÇ BUGÜN OYNANACAK MIYDI?"

Ali Koç: "Galatasaray da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? İstanbul - Şanlıurfa arası mesafe, bizim birçok Avrupa'da oynayacağımız deplasman ile aynı mesafedir. Atina ile neredeyse iki misli. Ertelemeyi Galatasaray istemiyor diyorlar. Karagümrük de istemiyor diyoruz. Biz onu hallederiz diyorlar. Gücünüz yetiyor Karagümrük'e öyle mi?"

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