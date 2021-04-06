Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd
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