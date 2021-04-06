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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

06.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre başkan Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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