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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 13:30
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ise basın mensuplarına yaptığı 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 28.01.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

"FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 25.01.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi METİN ÖZTÜRK’ ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan başka müsabaka öncesi “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ONVO ANTALYASPOR Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇEA.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ ’un 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
PFDK fenerbahçe galatasaray
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