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Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.05.2024 14:54
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Aziz Yıldırım aday olacak ? Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurula çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevi bırakacağı konuşulurken, adaylık için ismi geçen eski başkan Yıldırım'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul için geri sayıma başlandı. Mevcut başkan Ali Koç'un görevi bırakacağı konuşulurken, Saran Holding Başkanı Sadettin Saran adaylığını duyurmuştu. Saran yaptığı açıklamada ise Koç'un aday olması halinde ise adaylıktan vazgeçeceğini belirtmişti.

AZİZ YILDIRIM'DAN 'ADAYLIK' AÇIKLAMASI

Adaylık için ismi geçen ve bazı kesimler tarafından 'geri dön' çağrılarının yapıldığı Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'dan da 'adaylık' açıklaması geldi.

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" ifadeleri kullanıldı.

JF

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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