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Fenerbahçe Bast Dost ile anlaştı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon hücum hattında zorlanan ve gol pozisyonlarını değerlendirmede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile futbol takımının da kadrosunda revizyon başladı. beIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Bas Dost ile anlaştı. Eğer FIFA'dan onay gelirse Bas Dost, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Bast Dost ile anlaştı!

Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiren ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçe'nin Bas Dost ile anlaşmaya vardığını aktardı. Yemeniciler, "Fenerbahçe'de Comolli'nin Bas Dost ile anlaştığı ve Bas Dost'un önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyeceği haberleri bize ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bas Dost ile Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş da ilgileniyordu.

BAS DOST: GOL MAKİNE

Daha önce Hollanda U20, U21 ve A Takım formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki Bas Dost, 1,96 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Sporting'e 11,8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve şu anda bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı. Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

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